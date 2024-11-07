Перемога Трампа принесла найбагатшим людям світу рекордні $64 мільярди за день

За день статки десяти найбагатших людей світу зросли на рекордні $64 мільярди. Усе через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це пише Bloomberg.

Чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском виросла на $63,5 мільярда в середу 6 листопада. Це найбільший денний приріст з моменту створення Bloomberg’s wealth index у 2012 році.

Цього дня Ілон Маск додав до свого статку у $290,3 мільярда ще $26,5 мільярда. Статки засновника Amazon Джеффа Безоса зросли на 3,2% — до $228,3 мільярда, а статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона — на 5,4%, до $193,5 мільярда.

Більшість прибутку найбагатших людей світу зводиться до зростання акцій США. Крім Маска, інші лідери зростання — криптомільйонери. Капітал співзасновника і генерального директора криптобіржі Coinbase Браяна Армстронга зріс на 30%, до $11 мільярдів. А засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао збільшив статки на $12,1 мільярда — до $52,7 мільярда.