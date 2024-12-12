Палата представників США не підтримала ленд-ліз для України на 2025 рік

У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, однак без продовження ленд-лізу для України.
Про це написала посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, у цьому році законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство України в США активно адвокатувало його.
«Однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення. У консолідований текст законопроєкту відповідне положення не включене», — написала посол.
Маркарова додала, посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема, передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті Stand with Ukraine Act.
Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.
- 7 квітня 2022 року Сенат Сполучених Штатів одностайно схвалив закон про ленд-ліз для України. Це рішення відновлювало дію програми часів Другої світової війни та дозволяло президенту США Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії — без бюрократичної тяганини.
- 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.