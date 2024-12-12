Журнал Time назвав «Людиною року» Дональда Трампа

Американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента США Дональда Трампа.
Time зазначає, що відколи Трамп уперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, «ніхто не відігравав більшої ролі в зміні курсу політики та історії».
«На порозі його [Трампа] другого президентства, усі ми — від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків — живемо в епоху Трампа», — зазначає журнал.
Трамп змінив американську політику, вважає Time. Він переміг на цьогорічних виборах і зробив свою команду прихильників ще більшою. Він став першим республіканцем за 20 років, який набрав більше голосів, ніж демократ, причому від попередніх виборів у 2020 році 9 з 10 американських округів збільшили підтримку Трампа.
Журнал пише, що члени Конгресу, міжнародні інституції та світові лідери знову погоджуються з примхами Трампа ще до того, як він офіційно став президентом, — і «карусель персонажів Trumpworld розкручується знову».
Серед цьогорічних претендентів на звання «Людини року» були Камала Гарріс і Ілон Маск, Юлія Навальна та Кейт Міддлтон, Марк Цукерберг, Біньямін Нетаньягу, Джером Пауелл і Джо Роган, а ще Клаудія Шейнбаум.
- Від 1927 року «Людиною року» за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України», а в 2023-му — співачку Тейлор Свіфт.
- Трамп уже був людиною року — у 2016-му, коли вперше переміг на президентських виборах у США.