Журнал Time назвав «Людиною року» Дональда Трампа

Американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента США Дональда Трампа.

Time

Time зазначає, що відколи Трамп уперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, «ніхто не відігравав більшої ролі в зміні курсу політики та історії».

«На порозі його [Трампа] другого президентства, усі ми — від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків — живемо в епоху Трампа», — зазначає журнал.

Трамп змінив американську політику, вважає Time. Він переміг на цьогорічних виборах і зробив свою команду прихильників ще більшою. Він став першим республіканцем за 20 років, який набрав більше голосів, ніж демократ, причому від попередніх виборів у 2020 році 9 з 10 американських округів збільшили підтримку Трампа.