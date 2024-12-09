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Трамп, Нетаньягу і Маск. Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». Переможця оголосять 12 грудня.

Загалом у шортлісті 10 номінантів. А саме:

  • Камала Гарріс — чинна віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від демократів на цьогорічних виборах;
  • Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка в цьому вересні закінчила курс хіміотерапії;
  • Ілон Маск, якого журнал Time називає «рушієм інновацій» і каже, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;
  • дружина російського опозиціонера Олексія Навального — Юлія Навальна;
  • премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу — «один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року», як пише Time;
  • Джером Пауелл, який очолює Федеральну резервну систему США з 2018 року;
  • Джо Роган — ведучий популярного у всьому світі подкасту The Joe Rogan Experience. Він критикував президента України Володимира Зеленського та говорив, що Україна «веде світ до третьої світової війни»;
  • Клаудія Шейнбаум, яка стала першою жінкою-президентом Мексики;
  • Дональд Трамп. Його перемогу журнал Time вважає «історичною»: він стане найстарішим президентом в історії США і «першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом», бо суд визнав його винним за всіма 34 звинуваченнями в шахрайстві;
  • Марк Цукерберг — один із найбагатших людей світу.