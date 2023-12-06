Американський журнал Time назвав «Людиною року» співачку Тейлор Свіфт.

«Досягнення Свіфт як мисткині — культурні та комерційні — такі величезні, що майже недоречно перераховувати їх. Як попзірка, вона сидить у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію, яка, за деякими оцінками, може коштувати понад мільярд доларів. Вона давно привертає постійну увагу і знає, як цим користуватися», — пише Time.

Twitter / Time

Серед цьогорічних претендентів на звання «Людини року» були голлівудські страйкарі, лідер КНР Сі Цзіньпін, генеральний директор OpenAI Сем Альтман, прокурори Трампа, що висунули йому звинувачення в чотирьох окремих справах з понад 90 пунктами, лялька Барбі, володимир путін, король Чарльз III і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.

Від 1927 року «Людиною року» за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».