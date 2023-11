Spotify оголосив список найкращих виконавців та альбомів 2023 року. Що було популярним в Україні

Музичний сервіс Spotify підбив глобальні музичні підсумки 2023 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який підсумовує рік для кожного користувача особисто.

Найкращі світові артисти

Найпопулярнішою світовою артисткою визнали співачку Тейлор Свіфт — її прослухали 26,1 мільярда разів з 1 січня 2023 року. Друге місце зайняв Bad Bunny, а першу пʼятірку замкнули виконавці The Weeknd, Drake і Peso Pluma.

Spotify

Найкращі світові пісні

Піснею року визнали Flowers Майлі Сайрус — її прослухали понад 1,6 мільярда разів. У першу пʼятірку увійшли пісні Kill Bill від SZA, As It Was Гаррі Стайлса, Seven (feat. Latto) південнокорейського співака Чон Чонгука та Ella Baila Sola Еслабон Армадо та Песо Плума.

Spotify

Найкращі світові альбоми

Альбомом року, який найбільше транслювався другий рік поспіль, став Un Verano Sin Ti від Bad Bunny — його прослухали понад 4,5 мільярда разів. Другим за популярністю став альбом Тейлор Свіфт Midnights. Першу пʼятірку закрили альбоми SOS від SZA, Starboy від The ​​Weeknd і MAÑANA SERÁ BONITO від KAROL G.

Spotify

Що слухали українці

Spotify опублікував топ пісень, який був популярний у кожній країні. Топ України очолила пісня «Силуети» від виконавців SadSvit & Структура Щастя.

SadSvit — Силуети (feat. Структура Щастя)

YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)

Wellboy — Додому

SKOFKA — Чути гімн

DOROFEEVA — Щоб не було

YAKTAK — Порічка (feat. KOLA)

SadSvit — Касета

Parfeniuk — Відриваючись

VovaZiLvova, Morphom — Шукав тебе, знайшов тебе

KOLA — Біля серця

Wrapped можна подивитися у мобільному додатку Spotify для iOS та Android. Також цього року власні рейтинги вперше можна переглянути з будь-якого браузера за адресою Spotify.com/Wrapped.