Spotify зібрав улюблені треки користувачів за рік у сервісі Wrapped 2023

Музичний стримінговий сервіс Spotify опублікував музичні підсумки 2023 року і запустив персональні Wrapped із улюбленими виконавцями, піснями, альбомами та подкастами кожного користувача.

Wrapped можна подивитися у мобільному додатку Spotify для iOS та Android. Також цього року власні рейтинги вперше можна переглянути з будь-якого браузера за адресою Spotify.com/Wrapped.

Стандартні функції Wrapped — топ пісень, виконавців і жанрів, кількість хвилин, проведених у сервісі, та плейліст з першої сотні треків. Цьогоріч Wrapped також пропонує користувачам такі нововведення:

Характер слухача, який відповідає смакам у Spotify. Він відповідає 12 персонажам. Наприклад:

Sound Town підбирає місто на підставі улюблених пісень і виконавців.

Artist and Creator Wrapped — послуга для виконавців, авторів пісень і подкастерів, що покаже музичні смаки їхніх шанувальників.

Фільтр 2023 Wrapped Top Songs дає можливість обʼєднати улюблені треки друзів в один спільний список відтворення.

У вересні 2023 року Spotify запустив автоматичне розшифрування подкастів. Також сервіс використає великі мовні моделі (LLM) Google, щоб пропонувати користувачам індивідуальні рекомендації подкастів та аудіокниг.