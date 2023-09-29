Spotify запускає автоматичне розшифрування подкастів

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify анонсував широке розгортання автоматичного розшифрування подкастів. Ця функція стане доступною більшій кількості авторів.

Розшифровку подкасту слухачі зможуть переглядати під час прослуховування того чи іншого епізоду — треба змахнути вверх програвач і перейти в розділ «Читати» (анімація нижче).

Стенограми синхронізуватимуться з аудіо — це означає, що текст почнеться з моменту, де зупинився користувач, і автоматично прокручуватиметься під час відтворення аудіо.

Найближчими тижнями автоматичні стенограми стануть доступними для мільйонів епізодів, а в майбутньому функціональність розширять — серед іншого, обіцяють підтримку медіафайлів (авторських зображень) прямо в розшифровці.

Інше приємне оновлення для поціновувачів подкастів — стислі описи змісту з тайм-кодами для швидкого переходу між окремими розділами.