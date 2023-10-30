Співачка Тейлор Свіфт знову побила рекорд на Spotify

Американська співачка Тейлор Свіфт побила власний рекорд на стримінговому сервісі Spotify.
Про це пише CNN.
Тейлор Свіфт стала виконавицею, пісні якої найчастіше слухали протягом одного дня в історії Spotify. Попередній рекорд також встановила вона — 21 жовтня 2022 року.
Водночас її музичний альбом «1989» став тим, який за цей рік найбільше слухали за один день.
Цього року співачка абсолютно домінує в музичній індустрії світу. Вона стала мільярдеркою завдяки рекордному туру Eras, який передбачає 146 виступів. Свіфт — одна з небагатьох артистів, які досягли цього статусу лише завдяки своїй музиці та виступам. Її тур Eras уже став найкасовішим за всю історію, хоча триватиме ще й у 2024 році.
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