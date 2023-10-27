Американська співачка Тейлор Свіфт стала мільярдеркою — її статки вже становлять $1,1 мільярда завдяки рекордному туру Eras, який передбачає 146 виступів. Про це повідомляє видання Bloomberg, яке керує власним індексом мільярдерів.
Bloomberg наголошує, що Свіфт — одна із небагатьох артистів, які досягли цього статусу лише завдяки своїй музиці та виступам. Її статки складаються з:
- роялті від продажу пісень;
- заробіток на Spotify і YouTube;
- продажу квитків і мерчу.
Тур Eras (2023—2024 роки) може зібрати $2,2 мільярда лише від продажу квитків у Північній Америці. Це найкасовіший тур за всю історію. Він дав поштовх американській економіці завдяки численним зупинкам у містах Північної Америки. Загалом 53 концерти співачки у США цього року додали до валового внутрішнього продукту країни $4,3 мільярда.
У містах, де виступала Свіфт, кількість пасажирів у громадському транспорті та заповненість готелів різко зросла. У Сіетлі на концерті Свіфт її шанувальники так активно танцювали, що викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу магнітудою 2,3.