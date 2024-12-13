Боєприпаси до HIMARS, дрони та Javelin. США виділили Україні новий пакет допомоги на $500 млн

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

безпілотні літальні апарати (UAS);

протимінні машини, захищені від засідок (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

легкі тактичні машини;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати і тренувальне обладнання; обладнання і боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

«Сполучені Штати та понад 50 країн світу обʼєднали зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії», — наголосили в Держдепі.