Боєприпаси до HIMARS, дрони та Javelin. США виділили Україні новий пакет допомоги на $500 млн

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн.
Про це йдеться на сайті Держдепу.
Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:
- боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- безпілотні літальні апарати (UAS);
- протимінні машини, захищені від засідок (MRAP);
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
- легкі тактичні машини;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- ракети TOW;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- гранати і тренувальне обладнання; обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.
«Сполучені Штати та понад 50 країн світу обʼєднали зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії», — наголосили в Держдепі.
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
- Попередній пакет допомоги США обсягом $988 мільйонів виділили 8 грудня.
- У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші з цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля». Саме ці гроші витрачають і досі.