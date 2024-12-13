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Боєприпаси до HIMARS, дрони та Javelin. США виділили Україні новий пакет допомоги на $500 млн

Автор:
Оля Березюк
Дата:

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • безпілотні літальні апарати (UAS);
  • протимінні машини, захищені від засідок (MRAP);
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
  • легкі тактичні машини;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • ракети TOW;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • гранати і тренувальне обладнання; обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

«Сполучені Штати та понад 50 країн світу обʼєднали зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії», — наголосили в Держдепі.