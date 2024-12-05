Ексголова МЗС Кулеба став старшим науковим співробітником Гарвардського університету

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Роберта та Рене Белферів, також відомого як Центр Белферів.
Про це йдеться на сайті центру.
У Центрі Белферів Кулеба зосередиться на перетині дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій.
Він планує написати книгу про останні кілька років, яка обіцяє стати остаточним звітом про війну в Україні. Кулеба взаємодіятиме зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді через семінари, лекції та менторство.
Працюючи на посаді старшого наукового співробітника-нерезидента в Центрі Белферів, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснивши кілька візитів до Кембриджу протягом академічного семестру, щоб безпосередньо поспілкуватися зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарвардського університету.
- Кулеба очолював українське МЗС з березня 2020 року. 4 вересня 2024 року стало відомо, що він написав заяву про звільнення, а 5 вересня Рада остаточно його звільнила.
- Причини звільнення Кулеби невідомі, відставка відбулася на фоні масових звільнень інших міністрів: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.
- Джерела «Бабеля» в керівництві «Слуги народу» казали, що Кулеба після звільнення мав очолити нову обʼєднану місію України при НАТО — ЄС, однак поки що вирішив взяти паузу.