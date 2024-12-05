Ексголова МЗС Кулеба став старшим науковим співробітником Гарвардського університету

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Роберта та Рене Белферів, також відомого як Центр Белферів.

Про це йдеться на сайті центру.

У Центрі Белферів Кулеба зосередиться на перетині дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій.

Він планує написати книгу про останні кілька років, яка обіцяє стати остаточним звітом про війну в Україні. Кулеба взаємодіятиме зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді через семінари, лекції та менторство.

Працюючи на посаді старшого наукового співробітника-нерезидента в Центрі Белферів, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснивши кілька візитів до Кембриджу протягом академічного семестру, щоб безпосередньо поспілкуватися зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарвардського університету.