Джерела «Бабеля»: Кулеба мав очолити нову обʼєднану місію України при НАТО — ЄС, але поки що взяв паузу

Міністра закордонних справ Дмитро Кулеба після звільнення мав очолити нову обʼєднану місію України при НАТО — ЄС, однак поки що вирішив взяти паузу.

Про це «Бабелю» заявили джерела в керівництві «Слуги народу».

Зараз в України у Брюселі є три посольства: посольство в Бельгії та Люксембургу, місія України при ЄС та місія України при НАТО.

«Кулеба передбачався в попередніх схемах на нову обʼєднану місію ЄС — НАТО. Але наскільки я бачу, він поки що вирішив взяти паузу», — каже джерело «Бабеля».

Що передувало

Кулеба очолює українське МЗС з березня 2020 року. 4 вересня 2024 року стало відомо, що він написав заяву про звільнення, причини наразі невідомі.

Відставка Кулеби відбувається на фоні масових звільнень інших міністрів. Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.

Для звільнення Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.

Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. Зокрема, на місце Кулеби планують призначити його першого заступника Андрія Сибігу.