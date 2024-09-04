Кадрові зміни в уряді. Верещук і Камишін можуть перейти в Офіс президента, а Сибіга — очолити МЗС

Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. До засідання також долучився президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За результатами засідання фракції, кадрові ротації можуть виглядати так:

Міністерство закордонних справ України може очолити Андрій Сибіга . Зараз він обіймає посаду першого заступника міністра закордонних справ, а до того працював заступником керівника Офісу президента і був послом України в Туреччині;

. Зараз він обіймає посаду першого заступника міністра закордонних справ, а до того працював заступником керівника Офісу президента і був послом України в Туреччині; Мінрегіону в нинішньому вигляді, імовірно, очолить Олексій Кулеба . Згодом відомство розділять за напрямами інфраструктури та регіональної політики;

. Згодом відомство розділять за напрямами інфраструктури та регіональної політики; Міністром юстиції — віцепремʼєром з євроінтеграції може стати Ольга Стефанішина . Сьогодні парламент погодив її звільнення з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

. Сьогодні парламент погодив її звільнення з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Міністерство ветеранів може очолити заступниця міністра оборони Наталія Калмикова ;

; Міністерство культури та інформаційної політики, імовірно, очолить дипломат і заступник керівника Офісу президента України Микола Точицький.

«На цьому етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом», — зазначив Арахамія про кандидатуру Точицького.

Міністерство аграрної політики може очолити очільник Фонду держмайна Віталій Коваль . Сьогодні Рада провалила голосування за його звільнення;

. Сьогодні Рада провалила голосування за його звільнення; Мінмолоді та спорту може очолити Матвій Бідний — до цього він був виконувачем обов’язків;

— до цього він був виконувачем обов’язків; Мінекології може очолити заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук . Вона експертка зі зміни клімату і захисту довкілля;

. Вона експертка зі зміни клімату і захисту довкілля; Мінстратпром може очолити генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

Олександр Камишін, який раніше очолював Мінстратегпром, переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офіс президента переходить Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.

Крім того, у фракції обговорюють створення нової інституції в уряді з робочою назвою — Міністерство повернення українців. Кандидатів ще обговорюють.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський ще влітку говорив про можливі зміни в уряді. Так, 15 липня на зустрічі з журналістами він заявив, що «зміни [в уряді] можуть бути».

3 вересня одразу пʼять міністрів — Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина — подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.

Уже 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Для звільнення Ірини Верещук забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.