ВАКС конфіскував активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Йдеться про будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в місті Приморськ Запорізької області, та 100% частки в статутному капіталі компанії «ІННОВА».

У квітні 2024 року ВАКС конфіскував активи Богуслаєва і колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка, який до 2016 року очолював московське представництво «Мотор Січі». Йшлося про нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, вогнепальну зброю тощо.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали Росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів РФ. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до Росії.