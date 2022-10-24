СБУ опублікувала докази причетності президента «Мотор Січі» Богуслаєва до співпраці з росіянами

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією.
У розмовах з росіянами він виправдовував російську агресію і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ. Також він розмірковував про «нацистів» в Україні і був не проти, коли російські ракети «Іскандер» поцілили в об’єкт «Мотор Січі» — він поставився до цього з «розумінням».
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — як до повномасштабної агресії рф, так і після.