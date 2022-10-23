СБУ підтвердила затримання почесного президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва за підозрою в роботі на росію

Служба безпеки України затримала за підозрою в державній зраді почесного президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Про це СБУ повідомила 23 жовтня.

Їм оголосили про підозру в колабораціонізмі та пособництві росії.

За даними слідства, затримані причетні до схеми передачі окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів для російської штурмової авіації. Завдяки цьому окупанти могли ремонтувати та будувати гелікоптери Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», а також ударні Ка-52 «Алігатор» і Мі-28Н «Нічний мисливець». Ці гелікоптери наразі воюють проти військ України.

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До схеми причетне керівництво запорізького заводу, а його посадовці діяли в змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «Ростех». Для відправки обладнання використовували компанії в трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб іноземної сторони, а після одержання товарів «посередники» передавали їх у росію.

Також росія використовувала своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування авіатехніки з використанням українських запчастин. У СБУ кажуть, що встановили всіх причетних до схеми.