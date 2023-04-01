Зеленський затвердив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та ще низки росіян

Президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та низки росіян. Санкції діятимуть 10 років.

Про це йдеться в указах глави держави № 191/2023 та № 192/2023.

До списку потрапили кілька українців та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб, зокрема Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді.

Санкції включають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій для здійснення певного виду діяльності, зокрема на користування надрами;

заборону участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона).

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді. За даними слідства, він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО.