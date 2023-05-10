«Схеми»: Експрезидент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв просить ОП обміняти його в росію

Колишній президент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв просить Офіс президента України включити його у список на обмін з росією.
Про це пишуть «Схеми».
Журналісти отримати заяву Богуслаєва на імʼя керівника ОП Андрія Єрмака, у якій той російською мовою написав: «Прошу додати мене у список на обмін з російською федерацією». Зараз його підозрюють у пособництві росії, колабораціонізмі і протидії ЗСУ.
У документі Вʼячеслав Богуслаєв назвав себе пенсіонером та інвалідом першої групи. Супровідний лист його адвоката свідчить, що заяву направили в ОП 20 березня 2023 року.
Тим часом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна застосовує всі доступні методи для повернення військовополонених і утримуваних цивільних, але щодо обміну конкретних людей, то «ми можемо коментувати це лише за результатами».
Експрезиденту «Мотор Січі» інкримінують регулярне підсилення російського війська — його підприємство роками постачало в росію авіадвигуни для штурмової авіації і запчастини до них. Утім, Богуслаєв не тільки допомагав агресору, а й намагався послабити Сили оборони України.
У розслідуванні «Схем» опублікували розмови Богуслаєва з бізнес-партнерами та підлеглими, які свідчать, що у квітні 2022 року він хотів заблокувати передачу гелікоптера Мі-2 для потреб Головного управління розвідки.
21 квітня українські розвідники й місцева адміністрація звернулися до «Мотор Січі», щоб реквізувати гелікоптер на потреби військових з повною компенсацією його вартості, що дозволено в умовах воєнного стану.
Попри законність вимог ГУР Богуслаєв вирішив перешкоджати реквізиції і роздав вказівки підлеглим: сховати документацію на Мі-2, розладнати двигун, зняти агрегат та «поводитися жорстко».
Коли гелікоптер таки реквізували, ексочільник «Мотор Січі» наказав «підняти скандал» і «оформити все до суду».
«Вони, бл***, будуть в мене просити стояти на ногах», — сказав Богуслаєв.
- 22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді. За даними слідства, він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна ввела санкції.
- Пізніше Служба безпеки України встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.
- Журналісти виявили, що Богуслаєв після початку повномасштабної війни продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування. Він скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф.
- 24 березня цього року журналісти «Схем» дізнались, що «Мотор Січ» роками вела торгівлю з іранськими компаніями, проти яких були введені санкції Заходу та США. Відбувалося це за Богуслаєва.