Експрезиденту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву вручили ще одну підозру. Через нього ГУР не отримало гелікоптер

Служба безпеки України встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.

Про це пише пресслужба відомства.

Богуслаєв, якого підозрюють у роботі на росію, за даними слідства блокував поставку гелікоптера і зірвав замовлення. Йому повідомили про підозру за статтею 114-1 КК (перешкоджання діяльності ЗСУ), яка передбачає до 8 років позбавлення волі.

За його вказівкою гелікоптер розібрали, документацію на нього сховали, а деякі запчастини вивели з ладу.