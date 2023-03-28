Експрезиденту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву вручили ще одну підозру. Через нього ГУР не отримало гелікоптер

Служба безпеки України встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.
Про це пише пресслужба відомства.
Богуслаєв, якого підозрюють у роботі на росію, за даними слідства блокував поставку гелікоптера і зірвав замовлення. Йому повідомили про підозру за статтею 114-1 КК (перешкоджання діяльності ЗСУ), яка передбачає до 8 років позбавлення волі.
За його вказівкою гелікоптер розібрали, документацію на нього сховали, а деякі запчастини вивели з ладу.
- 22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді. За даними слідства, він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО.
- Пізніше журналісти виявили, що Богуслаєв після початку повномасштабної війни продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування. Він скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф.
- 24 березня цього року журналісти «Схем» дізнались, що «Мотор Січ» роками вела торгівлю з іранськими компаніями, проти яких були введені санкції Заходу та США. Відбувалося це за Богуслаєва.