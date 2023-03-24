«Схеми»: «Мотор Січ» роками торгувала з підсанкційними компаніями в Ірані

Журналісти «Схем» виявили, що українське стратегічне підприємство «Мотор Січ» роками вело торгівлю з іранськими компаніями, проти яких були введені санкції РНБО.

Документальні докази такої співпраці правоохоронці виявили в робочому кабінеті багаторічного президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Ідеться компанії:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

«Схеми» проаналізували копії цих документів, серед яких робоча кореспонденція, протоколи зустрічей, контракти та рахунки. Відтак вони встановили, що «Мотор Січ» продавала в Іран товари подвійного використання. Зокрема, авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які росія використовує у війні проти України.

Серед цих бізнес-партнерів з Ірану навіть є підприємства, повʼязані з державною військовою промисловістю Ірану та причетні до розробки Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія нині масово обстрілює українські міста.

Під час аналізу документів «Схеми» виявили ще одну іранську компанію, з якою торгувала «Мотор Січ», але проти якої досі не введено жодних санкцій — ані в Україні, ані за кордоном. Хоча в ній працюють ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств. Ідеться про New Aviation Technology and System (NATS).

Журналісти знайшли перекладений лист, у якому керівник NATS, звертаючись до Богуслаєва, пише: «Я працював з вами 7 років у компанії ТЕМ [Turbine Engine Manufacturing або ж Design and Manufacturing of Aeroengines] і був директором проекту по двигунах. [...] Зараз я на пенсії, у мене своя компанія, і один із напрямків моєї діяльності — співпраця з «Мотор Січ».

У листі також йдеться: «Я знаю про проблеми у співпраці з Іраном. Я розглянув усі справи. Здається, є варіант співробітництва, я пропоную співпрацювати через вашу партнерську фірму в Москві і мою партнерську компанію в росії. [Наприклад, одна з них — компанія «ТехПромСервіс»]».

Тобто, по суті, це ті самі бізнес-партнери з Ірану зі звʼязками в росії, з якими торгувало українське підприємство. Змінилась тільки назва компанії.