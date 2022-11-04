СБУ заарештувала майно президента «Мотор Січі» на майже мільярд гривень

На все майно президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства наклали арешт.
Загальна сума арештованих активів становить майже мільярд гривень. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також автівки та нерухомість обох фігурантів, повідомляє СБУ.
Крім того, під час розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ Мотор Банк.
Також Богуслаєв причетний до комерційної діяльності кількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення.
- 24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією, а журналісти проєкту «Схеми» виявили в нього російський паспорт.