СБУ заарештувала майно президента «Мотор Січі» на майже мільярд гривень

На все майно президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства наклали арешт.

Загальна сума арештованих активів становить майже мільярд гривень. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також автівки та нерухомість обох фігурантів, повідомляє СБУ.

Крім того, під час розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ Мотор Банк.

Також Богуслаєв причетний до комерційної діяльності кількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.