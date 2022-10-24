«Схеми»: Затриманий за держзраду президент «Мотор Січі» Богуслаєв має громадянство росії

У президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва є російське громадянство.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».
Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина рф, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина російської федерації — 18 жовтня 2000 року.
Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків у росії, прив’язаний до його паспорта громадянина рф. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.
Зазначається, що перевірка номера паспорта в реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ рф підтвердила, що номера його паспорта немає в переліку недійсних.
Журналісти звертають увагу, що з часу набуття громадянства росії Богуслаєв не лише був керівником «Мотор Січі», а й був довіреною особою кандидати в президенти віктора януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів.
- 24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією.