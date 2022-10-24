РосЗМІ: У Богуслаєва знайшли компанію у росії. Від початку вторгнення «Мотор Січ» продала рф продукції на майже $2 мільйони

У затриманого очільника «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва знайшли компанію у росії. Від початку повномасштабного вторгнення «Мотор Січ» продала в рф авіаційних запчастин на майже $2 мільйони.

Про це пише російське видання «Агентство».

За даними бази митних декларацій ImportGenius, від початку повномасштабного вторгнення чотири російські компанії отримали щонайменше 40 партій запчастин виробництва заводу «Мотор Січ». Через посередників росіяни отримували три типи двигунів: ТВ3-117ВМ серії 02, ТВ3-117ВМА серії 02 та ТВ3-117ВМ. Такі двигуни ще за радянських часів розробив завод «ОДК-Климов», але згодом виробництво було передано Україні і так там і залишилося.

Двигуни ТВ3-117ВМ серії 02 встановлюються на багатоцільові гелікоптери Мі-8МТ/Мі-17, які використовуються як у цивільній, так і військовій авіації. Двигуном ТВ3-117ВМА серії 02 оснащуються цивільні гелікоптери Ка-32. Двигуни цього сімейства ставлять, зокрема, на військові та транспортні вертольоти Ка-27, Ка-29, Ка-31, Мі-24.

Найбільш покупцем продукції «Мотор Січі» стала російська компанія «Вертолітні комплекси та багатофункціональні системи», яка зареєстрована у Москві. Лише 3 березня 2022 року вона отримала запчастини для ремонту вертолітних двигунів на $500 тисяч. Самі поставки відбулися через компанію D.O.O. Inzinjering-BN, зареєстровану у Боснії та Герцеговині.

Бенефіціаром цієї компанії є безпосередньо сам Богуслаєв. Ще одним акціонером є Петро Кононенко, який до 2016 року очолював московське представництво «Мотор Січі».

Найбільшим російським покупцем продукції українського заводу стала російська компанія «Пітер-Моторсервіс». Через фірму Medipost з Гонконгу вона отримала ті ж вертолітні двигуни ТВ3-117ВМ виробництва «Мотор Січі» на суму близько $1 мільйон.

Крім цього, вертолітні двигуни та деталі до них поставлялися двом компаніям з Єкатеринбурга — «Веллкін» (через посередника Linker з ОАЕ) та «Уральському заводу цивільної авіації» (Turbochrome Ltd, Ізраїль; Kaleidoscope, ОАЕ). Останній завод — один із найбільших виробників безпілотників у росії. Також він активно постачає авіадвигуни росгвардії та федеральній митній службі росії.