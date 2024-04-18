ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка, який до 2016 року очолював московське представництво «Мотор Січі».

Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих і Центр протидії корупції.

Серед конфіскованого — два будинки, шість земельних ділянок, низка адмінбудівель та гаражів, Музей трудової слави, рибстан «Коса Обитічна», частки у компаніях «Золота Айстра» (51%), «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (90,1%), «Вінницький авіаційний завод» (100%), «Вертольоти МСБ» (100%), «Азов Трейд-ХХІ» (16,7%), 2 000 штук простих акцій Мотор банку.

Також суд конфіскував майнові права на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, а також десятки одиниць колекційної зброї, зокрема гладкоствольних рушниць, пістолетів та карабінів.

ВАКС конфіскував кошти Богуслаєва на рахунках у кількох банках. Точні суми стануть відомі пізніше, однак Мінʼюст просив стягнути кошти на рахунках у банку ПУМБ розміром понад 65 мільйонів гривень, €206 тисяч, $117,8 тисячі та 34,8 тисячі російських рублів. Також Мінʼюст просив конфіскувати кошти на рахунках у Мотор банку Богуслаєва — це 40 мільйонів гривень, $12,5 мільйона, €30 тисяч та 3 мільйона російських рублів.

Водночас Богатих додала, що «по окремих активах третіх осіб» суд відмовив. Імовірно, йдеться про майно, записане на близьких родичів, зокрема на сина та внуків Богуслаєва. Мінʼюст подаватиме апеляцію.

За даними Центру протидії корупції, Богуслаєв на суді заявляв, що докази проти нього неправдиві, а він уже 16 років не працює на «Мотор Січі», не входить до складу Ради директорів і жодного стосунку до продажу двигунів не мав. Він нібито був лише генеральним конструктором, а продажами займався зовсім інший відділ. За словами Богуслаєва, санкції не можна застосовувати до тих українців, які не втекли з країни.

Також Богуслаєв просив не чіпати майно рідних, бо таке рішення обріже коріння внуків, які зараз за кордоном. І їм не буде куди повертатися в Україну.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до росії.