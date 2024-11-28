У Тбілісі почався стихійний мітинг після заяви влади про призупинення вступу до ЄС

Біля центрального офісу провладної партії «Грузинська мрія» у Тбілісі зібрався стихійний мітинг. Усе через заяву премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе — він сказав, що влада Грузії відмовляється від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Учасники акції заявляють, що це рішення — «зрада інтересів країни» і порушення статті 78 Конституції Грузії, де закріпили прагнення до європейської інтеграції. За їхніми словами, такі дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Акцію протесту організували через соціальні мережі. Частина протестувальників уже перекрили проспект Руставелі — там розташований парламент Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на екстреному брифінгу заявила, що сьогоднішній день «ознаменував закінчення конституційного перевороту; руху від Європи в бік Росії». За її словами, уряд «оголосив війну своєму народу».

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні 2024 року в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ.

Вибори у Грузії

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

На початку листопада суд задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях. Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Весь час після парламентських виборів у Грузії періодично проходили мітинги проти результатів парламентських виборів — на одному з таких мітингувальників розганяли правоохоронці.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав результати парламентських виборів у Грузії.

Уже 14 грудня 2024 року в Грузії мають пройти вибори президента. Уперше його обере не населення, а Виборча колегія. До її складу входять 300 людей — грузинські депутати та члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). Опозиційні депутати, імовірно, участі в голосуванні не братимуть.