Припинення ударів РФ по енергетиці України може стати кроком до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення російських ударів по українських енергетичних обʼєктах і суднах може відкрити шлях до переговорів про закінчення війни.

Про це пише Financial Times.

«Коли йдеться про енергетику і свободу судноплавства, отримати результат за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну», — пояснив Зеленський.

І додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по енергетичних інфраструктурах одне одного, то це стало б значним кроком до деескалації.

«Ми побачили під час першого Саміту миру, що може бути ухвалене рішення про енергетичну безпеку. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні обʼєкти, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так», — наголосив президент.

За його словами, готовність Росії до переговорів «насамперед залежить від виборів у США». Він очікує «більш позитивної реакції» від американського голосування «не тому, що буде новий президент, а тому, що зараз увага США зосереджена на виборах», і це робить будь-які різкі заяви викликом.

Водночас Володимир Зеленський заперечив будь-які дискусії із Заходом про угоду поміняти території на мир, який також передбачає приєднання України до НАТО.

«Мабуть, деякі партнери можуть про це задуматися. Але вони повідомляють це не безпосередньо через мене, а через медіа. У всіх дискусіях ми зараз порушуємо питання гарантій безпеки, найсильніша з них — вступ до НАТО», — зазначив Зеленський.