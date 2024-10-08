Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон вирішили залишити під вартою

Підозрюваного у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон, 18-річного дніпрянина, залишили під вартою. Прокурори в апеляції домоглися продовження запобіжного заходу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Раніше Галицький районний суд Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Адвокат підозрюваного подав апеляцію та просив натомість обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд відмовив і залишив хлопця під вартою без права внесення застави.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права внесення застави.

Деталі про вбивство Ірини Фаріон «Бабель» розповідав тут.