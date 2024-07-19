Ексдепутатка Верховної Ради та мовознавиця Ірина Фаріон померла в лікарні після нападу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям», — додав він.

Правоохоронці перекваліфікували справу про напад на Фаріон з замаху на вбивство на умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Нападника все ще шукають.

Напад на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на Ірину Фаріон, в неї стріляли. Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Стрільця поки що не затримали, у місті оголосили план «Перехоплення». Прокуратура розслідує замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК).