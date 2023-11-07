Омбудсман звернувся до правоохоронців і Нацради з питань телебачення після слів Ірини Фаріон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення після висловлювань ексдепутатки Ірини Фаріон.

«У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин», — написав Лубінець, не згадуючи імені того, хто так висловлюється.

Однак його звернення до Нацради й згадка про військових прямо вказують на інтервʼю Ірини Фаріон із журналісткою Яніною Соколовою на «5 каналі».

Ірина Фаріон сказала, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади (про них запитала Соколова), якщо вони не можуть вивчити українську.

«Хай тоді назвуть себе руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі патріоти, покажіть свій патріотизм — вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченко», — заявила ексдепутатка.

За словами омбудсмана, подібна поведінка — це утиски й форма дискримінації, які заборонені законодавством України.