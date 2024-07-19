У Львові стріляли в Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові невідомий стріляв в ексдепутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон, її госпіталізували.

Цю інформацію підтвердили «Бабелю» в правоохоронних органах.

Місцеве видання ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що вона перебуває в критичному стані в лікарні.

Про те, що Фаріон у важкому стані, повідомив і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Національна поліція, не називаючи імен, написала, що правоохоронці встановлюють обставини замаху на життя громадської діячки.

У поліції зазначили, що жінку поранили в голову. Стрільця поки що не затримали, його особу встановлюють.

Оновлено о 21:00. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив замах на Фаріон, але без подробиць.

Президент Володимир Зеленський написав, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

«Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон», — зазначив він.

Президент підкреслив, що винний у нападі повинен понести повну відповідальність.

Клименко в Telegram повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Її стан тяжкий, лікарі борються за її життя.

Оновлено о 21:14. Прессекретарка Офісу генпрокурора Надія Максимець повідомила, що у Львові правоохоронці оголосили план «Перехоплення» для пошуку стрільця.