Студенти «Львівської політехніки» вимагають звільнити Ірину Фаріон з університету

У Львові студенти національного університету «Львівська політехніка» вийшли на акцію протесту з вимогою звільнити екснардепку і викладачку Ірину Фаріон через її недавні заяви про російськомовних військових та публікацію листа з даними кримського студента, якого затримала ФСБ.

Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Серед учасників мітингу також є студенти Національного університету Івана Франка, Коледжу індустрії моди КНУТД та інші. Студенти прийшли з плакатами «Фаріон — геть» та «Ірина Фаріон ганьбить Україну», та вигукували гасла про її комуністичне минуле, зокрема «Освіта без комуністів!»

До студентів вже вийшли представники «Львівської політехніки» та запросили їхніх представників у адміністрацію.

Раніше у пресслужбі університету повідомляли, що створили робочу групу щодо вирішення ситуації щодо Фаріон, яка працюватиме до 22 листопада.

Через що критикують Фаріон?

На початку листопада на каналі журналістки Яніни Соколової вийшла розмова з Іриною Фаріон, у якій вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. Вона сказала, що не може вважати їх українцями і порадила їм «називати себе руськими».

Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення. Він назвав її слова дискримінацією й утисками, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Вже 8 листопада Фаріон у себе в Telegram опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці значилося імʼя «Максим Глєбов» — хлопець висловив підтримку Фаріон через її заяви щодо мови військових, писав, що чекає на звільнення Криму і навчається на факультеті української філології.

У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, аби не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь писала, що їй не потрібні непрохані поради.

13 листопада російські z-пабліки поширили відео із затриманим ФСБ студентом, якого називали Максимом Глєбовим. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину». Також публікувалися фото його студентського квитка, виданого Інститутом філології ім. Вернадського.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся і на цей раз до СБУ з проханням перевірити Фаріон на предмет розголошення конфіденційної інформації. Він вважає, що та вчинила кримінальний злочин і підставила хлопця.

Представник президента в Криму Таміла Ташева написала, що зробить усе, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності.

Сама ж Фаріон назвала інцидент із кримським студентом «провокацією» і закликала своїх прихильників не вестися «на гебістську тактику ворога».