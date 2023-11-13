Омбудсмен просить СБУ перевірити допис екснардепки Ірини Фаріон. Через неї могли затримати студента у Криму

Минулого тижня, 5 листопада, ексдепутатка Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних військових бригади «Азов» і 3 штурмової бригади та заявила, що не може називати їх українцями через спілкування російською.

Уже 8 листопада, на тлі критики, Ірина Фаріон опублікувала у себе в Telegram листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці листа значилося імʼя «Максим Глєбов» — хлопець висловив підтримку Фаріон і заяви, що російськомовні захисники мають розмовляти українською.

Хлопець писав, що чекає на звільнення Криму і навчається на факультеті української філології.

Ексдепутатка не приховала імені та місця навчання хлопця, на що незабаром звернули увагу російські пропагандисти.

У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, аби не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь писала, що їй не потрібні непрохані поради.

В понеділок, 13 листопада, канали так званих воєнкорів поширили відео із затриманим ФСБ студентом, якого називали Максимом Глєбовим. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину». Також публікувалися фото його студентського квитка, виданого Інститутом філології ім. Вернадського.

Реакція

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України за фактом розголошення Іриною Фаріон конфіденційної інформації студента з тимчасово окупованого Криму. Омбудсман зазначив, що мовознавиця вчинила кримінальний злочин, а також «підіграла» окупантам, адже могла дати змогу росіянам ідентифікувати проукраїнського студента.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що «буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності» Ірину Фаріон.

«Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві здійснюємо системний моніторинг так званих «судів» над нашими громадянами, які своїми діями «дискредитують» збройні сили країни-агресора [...] Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку», — написала Ташева.