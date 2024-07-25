Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали

Підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон затримали в Дніпрі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Затриманий — 18-річний хлопець. Інших подробиць про нього президент поки не навів.

«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб», — написав Зеленський.

Він додав, що тривають необхідні слідчі дії та експертизи і доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку представити суспільству всі деталі.

Напад на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на Ірину Фаріон, в неї стріляли. У МВС кажуть, що щонайменше кілька днів біля її будинку бачили підозрілого чоловіка — це міг бути нападник. Пізніше цього чоловіка оголосили в розшук і опублікувало його фото.

МВС

Мовознавицю спершу госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Пізно ввечері стало відомо, що Фаріон померла.

Поліція розслідує справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання — 15 років вʼязниці.

Хто така Ірина Фаріон

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавець, професор Національного університету «Львівська політехніка», член політради ВО «Свобода», народний депутат України VII скликання (2012— 2014 року), а також двічі була депутатом Львівської облради від ВО «Свобода».

Фаріон неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» й 3 штурмової бригади і сказала, що не може вважати їх українцями. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення.

Інший скандал повʼязаний з тим, що вона опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. Згодом російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».

14 листопада 2023 року студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагали звільнити Ірину Фаріон з університету. Міністр освіти Оксен Лісовий згодом повідомив, що Фаріон звільнили, проте суд поновив її на посаді наприкінці травня 2024-го.