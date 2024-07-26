Вбивство Фаріон: затриманому оголосили підозру, прокуратура проситиме про арешт без застави

Затриманому в справі про вбивство колишньої депутатки ВР, мовознавиці Ірини Фаріон погодили підозру.

Про це повідомили представники МВС і прокуратури на брифінгу.

Прокурори погодили повідомлення про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Також прокуратура проситиме суд відправити підозрюваного під варту без права застави.

На місці злочину знайшли гільзу від спортивної кулі 9x18 мм, вона на експертизі. У МВС наголосили, що у 2017—2018 роках таких куль випустили один мільйон штук. Зараз встановлюють, де її могли придбати.

Правоохоронці допитали 900 свідків, зібрали 9 тисяч фото з камер спостереження, призначили 22 судові експертизи.

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав в орендоване через Booking житло. 14 липня він заїхав у друге житло, а напередодні вбивства — 19 липня — у третє.

З Дніпра у Львів йому надійшла посилка «Новою Поштою» з речами, які потім він використовував для конспірації — панаму, окуляри, сумку через плече.

У телефоні підозрюваного виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ», а також заготовлений передсмертний лист — у ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків.

Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його звʼязки з Росією.

Також у телефоні виявили запити в пошуковику про проросійських депутатів і місце їхнього перебування. Серед імен — нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.