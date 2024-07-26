Суд відправив підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон під арешт без права на заставу

Галицький суд Львова відправив підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон під арешт на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

На такому запобіжному заході наполягали прокурори. Утримуватимуть підозрюваного у львівському СІЗО. Його адвокат заявив, що рішення суду планують оскаржити, передає РБК-Україна.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Голова МВС повідомив, що це 18-річний хлопець. Слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем, а саме вбивство — замовне.

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав в орендоване через Booking житло. 14 липня він заїхав у друге житло, а напередодні вбивства — 19 липня — у третє. Він готувався до вбивства і стежив за Фаріон.

З Дніпра у Львів йому надійшла посилка «Новою Поштою» з речами, які потім він використовував для конспірації, — панамою, окулярами, сумкою через плече. У телефоні підозрюваного виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ», а також заготовлений передсмертний лист — у ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків. Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху з центром у РФ та його звʼязки з Росією.

На місці злочину знайшли гільзу від спортивної кулі 9 x 18 мм, її передали на експертизу. У МВС наголосили, що у 2017—2018 роках випустили мільйон таких куль. Зараз встановлюють, де її могли придбати.