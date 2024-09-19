Підозрюваному в убивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

У четвер, 19 вересня, Галицький суд міста Львова провів судове засідання про продовження запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку. Його триматимуть під вартою без права внесення застави до 17 листопада 2024 року.

Про це повідомили із зали судового засідання кореспонденти «Суспільного».

На сьогоднішньому судовому засіданні Зінченко вперше був присутнім очно — участь у попередніх засіданнях у справі він брав за допомогою відеозв’язку.

Після початку судового засідання адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто «дружні стосунки з донькою Ірини Фаріон». Суд відхилив це клопотання без можливості оскарження.

Також суд продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Це пояснили складністю експертиз і тим, що частину з них виконають у жовтні та листопаді 2024 року. Адвокати Зінченка вважають це затягуванням слідства.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права внесення застави.

Деталі про вбивство Ірини Фаріон «Бабель» розповідав тут.