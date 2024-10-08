ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного лідера «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію керівника штабу матеріально-технічного забезпечення «Хезболли» Сухейла Хусейна Хусейні під час вчорашнього ізраїльського авіаудару по Бейруту.
Про це повідомляє The Times of Israel.
«Хусейні відігравав вирішальну роль у поставках зброї між Іраном і «Хезболлою» та відповідав за розподіл сучасної зброї між підрозділами угруповання, контролюючи як логістику, так і розподіл цієї зброї», — заявили в ЦАХАЛ.
Хусейні також був членом Ради джихаду «Хезболли» — вищого військового органу бойовиків.
Ізраїльські військові кажуть, що він відповідав за бюджет і матеріально-технічне забезпечення найбільш чутливих проєктів «Хезболли», зокрема військових планів угруповання та інших спецоперацій, як-от координація терористичних атак Лівану і Сирії проти Ізраїлю. За їхніми словами, штаб, яким керував Хусейні, також відповідає за виробництво високоточних ракет.
- 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.
- Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла» — військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною у понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.
- 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла. Пізніше Ізраїль ліквідував новопризначеного лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна.