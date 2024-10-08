ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного лідера «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію керівника штабу матеріально-технічного забезпечення «Хезболли» Сухейла Хусейна Хусейні під час вчорашнього ізраїльського авіаудару по Бейруту.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Хусейні відігравав вирішальну роль у поставках зброї між Іраном і «Хезболлою» та відповідав за розподіл сучасної зброї між підрозділами угруповання, контролюючи як логістику, так і розподіл цієї зброї», — заявили в ЦАХАЛ.

Хусейні також був членом Ради джихаду «Хезболли» — вищого військового органу бойовиків.

Ізраїльські військові кажуть, що він відповідав за бюджет і матеріально-технічне забезпечення найбільш чутливих проєктів «Хезболли», зокрема військових планів угруповання та інших спецоперацій, як-от координація терористичних атак Лівану і Сирії проти Ізраїлю. За їхніми словами, штаб, яким керував Хусейні, також відповідає за виробництво високоточних ракет.