Ізраїль атакував Бейрут, ціллю міг бути новий очільник «Хезболли»

У ніч на 4 жовтня Ізраїль завдав потужних ударів по столиці Лівану Бейруту. Ціллю міг бути новий очільник «Хезболли» Хашим Сафі ад-Дін.

Про це пишуть Reuters, Axios та The New York Times.

Близько опівночі Ізраїль завдав авіаударів по південному передмістю Бейруту Дахіє, яке вважають оплотом бойовиків «Хезболли». Вибухи прогриміли, зокрема, недалеко від міжнародного аеропорту Бейруту, який межує з Дахіє.

Джерела медіа кажуть, що під атакою був підземний бункер, де, імовірно, збиралися високопоставлені лідери «Хезболли», зокрема Хашим Сафі ад-Дін.

Бомбардування було одним з найсильніших в цьому районі після вбивства Ізраїлем попереднього очільника «Хезболли» Хасана Насралли, але неясно, чи загинув під час авіаударів Сафі ад-Дін.

Що передувало

Із середини вересня Ізраїль активував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, які імпортувала «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени «Хезболли», і автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У відповідь Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет.