Ізраїль завдав 300 ударів по «Хезболлі». Відомо про понад 180 загиблих

Ізраїль заявив, що 23 вересня завдав понад 300 ударів по об’єктах проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Міністерство оборони Лівану повідомило, що через атаки загинуло 182, ще 727 громадян поранені.

Про це пише The Times of Israel.

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Армія оборони Ізраїлю каже, що били по обʼєктах «Хезболли», включаючи будинки, де терористи зберігали зброю. ЦАХАЛ наголошує, що завчасно попереджав мирних жителів тікати з будівель, де «Хезболла» розмістила ракети, безпілотники та іншу зброю. У даних про загиблих та поранених не вказують, скільки серед них учасників терористичної групи та мирних жителів.

Associated Press пише, що не було жодних ознак евакуації, і припускає, що ліванці могли не знати, що живуть саме в тих будинках, де, за ізраїльськими даними, зберігається зброя «Хезболли».

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Кількість загиблих станом на 22 вересня становить 45. У відповідь на цю атаку в ніч проти 22 вересня «Хезболла» запустила з Лівану близько 85 ракет.