Reuters: Членам КВІР заборонили всі пристрої звʼязку після вибухів пейджерів і рацій у Лівані

Корпус вартових Ісламської революції Ірану заборонив своїм членам використовувати всі пристрої звʼязку після того, як тисячі пейджерів і рацій учасників ліванського угруповання «Хезболла» вибухнули.

Про це Reuters повідомили високопоставлені представники безпеки Ірану.

Зараз КВІР проводить масштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання. Більшість з них зроблені в Ірані або імпортовані з Китаю та Росії. До того ж Тегеран досліджує підірвані пейджери й рації, які йому доставили з Лівану, щоб зробити технічну оцінку.

Подробиць того, як спілкуються сили КВІР, що налічують 190 тисяч військовослужбовців, немає.

«Поки що ми використовуємо наскрізне шифрування в системах обміну повідомленнями», — зазначив представник служби безпеки Ірану.

Також ведеться розслідування щодо членів КВІР, оскільки Іран стурбований проникненням ізраїльських агентів. Розслідування націлили на членів середнього та високого рангу. Перевіряють їхні іранські й закордонні банківські рахунки, історію подорожей їхніх сімей.

«Ніколи ще не було таких суворих заходів безпеки, таких екстремальних заходів, як зараз», — додало ще одне джерело Reuters.

Корпус вартових Ісламської революції — це політична, військова й економічна сила в Ірані, яка має тісні зв’язки з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. У КВІР є власні сухопутні сили, флот і повітряні сили, які контролюють стратегічне озброєння Ірану. КВІР впливовий на Близькому Сході і допомагає таким союзникам, як «Хезболла» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази, єменським хуситам та ополченцям в Іраку.