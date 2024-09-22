Удари по військових арсеналах РФ, вибухи пейджерів у Лівані та «нова фаза» війни Ізраїлю. Головні новини тижня

Цього тижня Україна вразила два військових арсенали Збройних сил Росії, а Європейська комісія виділить кредит у €35 мільярдів за рахунок заморожених російських активів. Тим часом у Лівані вибухнули сотні пейджерів і рацій угруповання «Хезболла», а Ізраїль оголосив про «нову фазу» війни.

«Бабель» зібрав найважливіші новини цього тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Україна вразила два військових арсенали збройних сил Росії

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох військових арсеналах Збройних сил РФ. Атакували склад «Тихорецьк», що в Краснодарському краї — там стояв черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР.

Також удару завдали по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління Міністерства оборони РФ, неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Євросоюз виділить Україні кредит на €35 мільярдів

Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

Перейменування 327 населених пунктів

Верховна Рада перейменувала 327 населених пунктів у рамках дерусифікації. Тепер в Україні з’явились міста Самар, Отаманівка, Златопіль та Берестин.

Боксера Усика затримували в Польщі

Українського боксера Олександра Усика затримували в аеропорту Кракова — його відпустили за кілька годин. Спортсмен пояснив, що сталося непорозуміння — на борт літака не хотіли пускати його товариша. Усик нібито заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга. В результаті затримали обох.

Ситуація була під контролем президента України Володимира Зеленського та міністрів закордонних справ України та Польщі.

Вибухи пейджерів у Лівані

У Лівані та Сирії вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Десятки людей загинули, тисячі постраждали. В операції звинувачують Ізраїль, хоча офіційно країна це заперечує.

«Бабель» розповідав, як планували цю операцію, чому вибухнули саме пейджери та навіщо «Хезболла» їх використовує. Не забудьте прочитати.

«Нова фаза» війни Ізраїлю

Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.