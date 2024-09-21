Генштаб підтвердив атаки по двох військових арсеналах РФ. На одному з них були боєприпаси з КНДР

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ, там спалахнули пожежі, детонують боєприпаси.

Інформацію про атаки підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Вночі українські війська атакували склад «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить у трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ. Про детонацію на цьому складі раніше писала місцева влада і російські телеграм-канали.

За даними Генштабу, в момент удару на території арсеналу стояв черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР.

Атаковано також радіолокаційну станцію «Підліт», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління Міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Джерела «Бабеля» в СБУ зазначили, що там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У».

Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» в Калузькій області Росії. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.