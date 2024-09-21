Уночі дрони атакували склад з боєприпасами в Краснодарському краї РФ

Уночі дрони атакували склад з боєприпасами в селищі Камʼяний Тихорецького району Краснодарського краю РФ. Там тривають пожежа і детонація. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв оголосив евакуацію місцевих жителів до сусідніх селищ.

У селищі розташовані дві військові частини: в/ч 57229-41 та в/ч 01704. Місцева влада стверджує, що пожежа і детонація в селищі почалися через нібито падіння уламків збитого дрона. Також Міноборони РФ заявило про знищення 101 безпілотника: 53 нібито збили над Брянською областю, 18 — у Краснодарському краї, 16 — над акваторією Азовського моря, 5 — над територією Калузької області, по три — над Тверською і Бєлгородською областями, по одному — над Смоленською, Курською і анексованим Кримом.

Як помітили OSINT-фахівці, атакований склад був старим, не мав захисту за сучасними стандартами, більшість боєприпасів там зберігали просто неба. Ймовірно, тому, що готували до відправки вантажівками й потягами.

Також вдруге за тиждень дрони, ймовірно, атакували Торопець у Тверській області РФ. Місцеві жителі і телеграм-канали повідомляли про пожежу і звуки вибухів. Імовірно, атакували 23 арсенал ГРАУ в селищі Октябрське Тверської області.

18 вересня дрони атакували військову частину в Торопецькому районі Тверської області РФ. Як повідомили «Бабелю» джерела в Службі безпеки України, дрони СБУ та Сил оборони знищили склад Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у місті Торопець. На складі зберігалися ракети, призначені для комплексів «Іскандер» та «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси. Після прильотів українських дронів розпочалася потужна детонація.