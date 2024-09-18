Джерела «Бабеля»: Дрони СБУ та Сил оборони вдарили по складу з ракетами до «Іскандер» та «Точка-У» в Росії

Дрони СБУ та Сил оборони ліквідували склад з ракетами та авіабомбами у Тверській області Росії.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в СБУ.

Під атаку потрапив склад Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у місті Торопець.

На складі зберігалися ракети, призначені для комплексів «Іскандер» та «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси. Після прильотів українських дронів розпочалася потужна детонація.

«СБУ разом із побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну «картину» на інших військових обʼєктах Росії, які працюють на війну проти України», — повідомило джерело в СБУ.