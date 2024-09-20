Євросоюз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок російських активів

Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

«Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України», — заявила фон дер Ляєн.

Позику нададуть у межах зобовʼязань країн G7 — це більша частина від погодженого раніше кредиту на $50 мільярдів.

У червні лідери G7 домовилися надати Україні кредит на $50 мільярдів, який погасять за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. За цим планом ЄС і США візьмуть на себе приблизно по $20 мільярдів, а решту — $10 мільярдів — між собою розділять Велика Британія, Японія і Канада. Остаточна сума в €35 мільярдів стала компромісом, який дозволить США долучитися до кредиту пізніше і, таким чином, зменшити ризик для ЄС.

Однак США, щоб забезпечити стабільний приплив доходів для обслуговування кредиту, хочуть гарантій, що російські активи, більшість з яких розташовані в Європі, залишаться замороженими.

Тож Європейська комісія пропонує кілька варіантів продовження санкцій щодо заморожених російських активів. Зокрема, пропонують продовжити блокування активів ще на пʼять років за умови щорічного перегляду цих правил або ж продовжити санкції ЄС з поточного шестимісячного періоду до 36 місяців. Однак премʼєр Угорщини Віктор Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку України з боку ЄС, зараз блокує таке продовження.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 24 червня ЄС схвалив військову допомогу Україні з доходів від активів РФ.