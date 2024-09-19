Рада підтримала постанову про перейменування 328 населених пунктів

Депутати Верховної Ради підтримали в цілому постанову № 12041 про зміну назв 328 населених пунктів у рамках дерусифікації. За проголосував 281 нардеп.
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.
Що передувало
У середу, 18 вересня, Рада не змогла підтримати постанову № 11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосували 208 нардепів з необхідних 261.
Пізніше керівництво парламенту і фракцій внесло до Верховної Ради нову постанову, з якої вилучили пʼять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми. Йшлося про такі населені пункти, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Щодо їхнього перейменування депутати голосуватимуть окремо.
Перейменування в Україні
У 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.
- У серпні 2024 року мер Одеси Геннадій Труханов розкритикував перейменування топонімів у місті, які затвердила Одеська обласна військова адміністрація. Водночас очільник останньої Олег Кіпер наголосив, що нині в українському місті не місце вулицям, названим на честь людей, повʼязаних з Росією чи Радянським Союзом.
- У липні мер Дніпра Борис Філатов теж виступив проти перейменування топонімів у місті, які затвердила Дніпропетровська ОВА. Філатов заявив, що «зараз міськрада Дніпра обирає законні процедури, як саме зупинити це божевілля», маючи на увазі перейменування.