Рада підтримала постанову про перейменування 328 населених пунктів

Депутати Верховної Ради підтримали в цілому постанову № 12041 про зміну назв 328 населених пунктів у рамках дерусифікації. За проголосував 281 нардеп.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.

Що передувало

У середу, 18 вересня, Рада не змогла підтримати постанову № 11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосували 208 нардепів з необхідних 261.

Пізніше керівництво парламенту і фракцій внесло до Верховної Ради нову постанову, з якої вилучили пʼять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми. Йшлося про такі населені пункти, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Щодо їхнього перейменування депутати голосуватимуть окремо.

Перейменування в Україні

У 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.