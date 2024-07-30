На Дніпропетровщині перейменували майже 300 топонімів. Мер Дніпра Філатов пише, що міськрада хоче «зупинити це божевілля»

На Дніпропетровщині нові назви отримали ще 292 вулиці, провулки, проспекти, мости, бульвари і парки. Відтак у Дніпрі зʼявилася вулиця 3-ї Штурмової Бригади замість вулиці 6-ї стрілецької дивізії Радянської армії.

Про перейменування повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і додав, що з початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина позбулася понад чотирьох тисяч топонімів, повʼязаних з СРСР. Ще 1 300 назв виправили відповідно до правил сучасного правопису.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов заявив, що «зараз міськрада Дніпра обирає законні процедури, як саме зупинити це божевілля», маючи на увазі перейменування.

У своїй публікації Філатов згадав про вулицю 152-ї стрілецької дивізії, яку тепер назвали на честь військовослужбовця Дениса Котенка, який загинув у боях за Київщину і посмертно отримав орден «За мужність» III ступеня.

«Натомість (навіть не як міський голова, а як звичайний мешканець Дніпра) я прагну почути: чим вас не влаштовує 152-га стрілецька дивізія, що під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів? І чому тепер з мапи Міста ви стерли назву вулиці на її честь?» — написав Філатов.

Ось повний перелік змінених топонімів у Дніпропетровській області.