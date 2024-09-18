Стали відомі обставини затримання боксера Усика в Польщі

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня через суперечку зі службою летовища.

Про це виданню Przeglad Sportowy розповів польський промоутер Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка.

Як повідомляється, Усик приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, звідки збирався вилетіти на тренувальний збір до Іспанії. Однак служби з незрозумілих для його команди причин не хотіли пускати на борт літака його товариша. Усик нібито заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга. В результаті затримали обох.

Згодом ESPN, посилаючись на джерело, повідомило, що у повідомленні Василевського йшлося про тренера Усика Сергія Лапіна. Служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком». Попри намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний барʼєр і категоричну позицію боксера їх затримали.

Ситуацію щодо затримання прокоментував і сам Лапін. Він розповів, що працівники митного контролю «перевищили свої повноваження».

Що сталося

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня. Згодом його відпустили.

За словами боксера, сталося непорозуміння. Він висловив повагу польським правоохоронцям, «які виконують свої обовʼязки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії».

Після затримання Усика, його дружина Катерина повідомила, що «все добре» і «нічого кримінального не сталося».

Інцидент прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

«Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона», — заявив президент.

Речник МЗС України Георгій Тихий також відреагував на затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова в коментарі «Бабелю».

«Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для зʼясування обставин ситуації. Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина і чемпіона», — зазначив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернуся до свого польського колеги Радослава Сікорського, щоб вирішити ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.