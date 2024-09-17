Боксера Усика затримали в аеропорту Кракова. В МЗС України відреагували

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня. Першим про це написав нардеп від «Слуги народу», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова в коментарі «Бабелю».

«Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для зʼясування обставин ситуації. Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина і чемпіона», — заявив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернуся до свого польського колеги Радослава Сікорського, щоб вирішити ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Дружина Олександра Усика Катерина написала в Instagram, що все гаразд і її чоловік пізніше пояснить, що сталося.

Згодом Жан Беленюк опублікував новий пост, у якому зазначив, що Олександра Усика «повинні відпустити».